В России могут вырасти штрафы за непередачу военкомату сведений о переезде

Поправки в законодательство об ужесточении административной ответственности за непредоставление в военкомат сведений о переезде на срок более трех месяцев без регистрации по месту пребывания могут внести в Госдуму. Об этом в понедельник, 10 февраля, рассказал председатель думского комитета по обороне Андрей Картаполов.

Как уточнил инициатор поправок, их могут внести на рассмотрение нижней палаты российского парламента уже на следующей неделе. Цель законотворцев — сделать штрафы "ощутимыми для того, чтобы нарушители прочувствовали степень своего проступка", сообщает ТАСС.

В настоящее время Кодекс об административных правонарушениях (ст. 21.5) предусматривает штрафы от 1 до 5 тысяч рублей за несообщение в военный комиссариат сведений о смене места жительства без получения новой регистрации.

В России с 1 октября по 31 декабря 2024 года прошел очередной осенний призыв на военную службу. В Генштабе российской армии подчеркивали, что отправлять срочников в зону специальной военной операции, как и прежде, не будут.

Тем временем первоначальная постановка на воинский учет в Москве переведена в электронный вид — теперь посещать военкомат для этого не понадобится. Будущие призывники получат SMS и уведомления на mos.ru о первоначальной постановке на воинский учет, а также приписное удостоверение.