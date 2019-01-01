Премьер-министр Японии ужесточил риторику о Курилах

Глава японского правительства Сигэру Исиба впервые за последние годы ужесточил риторику по проблеме Курильских остров — политик использовал формулировку, которая прежде звучала в 2019 году.

Как отмечает РИА Новости со ссылкой на японские издания, Исиба заявил, что Токио "будет твердо придерживаться политики по решению вопроса о принадлежности четырех северных островов и заключении мирного договора".

Вместе с тем генеральный секретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси заверил, что его страна по-прежнему стремится к заключению мирного договора с Россией, несмотря на сложные взаимоотношения.

Ранее японский министр иностранных дел Такэси Ивая отмечал, что Токио считает "несколько позитивными" высказывания президента России Владимира Путина о готовности к выстраиванию двусторонних отношений. При этом Ивая отказался считать Японию виновницей ухудшения отношений с Россией, списав это на российско-украинский конфликт.

При этом Исиба поддерживает создание контура азиатской безопасности по примеру Североатлантического альянса, тогда как Россия предостерегает от создания "азиатской НАТО", предупреждая о плачевных последствиях такого шага.