Актер Сергей Белоголовцев частично парализован

В последнее время Сергея Белоголовцева так и преследовали проблемы со здоровьем. Сообщается, что 60-летний актер попал в больницу с болями в животе в прошлом августе. Через пару дней после удаления грыжи на животе близкие обнаружили артиста лежащим на полу. Тогда юмористу удалили тромбы из мозговых артерий. После чего он два месяца пролежал на реабилитации в частной клинике. В ноябре Белоголовцев снова попал в лечебницу из-за проблем с печенью, а в декабре — из-за аппендицита.

Сейчас у телеведущего слабость, "непослушность" тела, паралич левой руки и ноги. Передвигаться ему помогают родственники.

Однако в беседе с Mash Белоголовцев заявил, что чувствует себя хорошо. Он даже работает над телепередачей. Однако по словам его представителя, состояние здоровья пока не позволяет Сергею принимать участие в постановках.

Напомним, что одно время Сергей Белоголовцев был невероятно популярен, но в какой-то момент пропал с радаров. Оказывается, на это у него была веская причина. Не секрет, что в многодетной семье Белоголовцева ситуация непростая. У актера и его супруги трое сыновей. Старший – Никита, а также близнецы – Саша и Женя. Если двое детей Белоголовцева ничем не отличаются от своих сверстников, то вот Жене практически сразу после рождения поставили диагноз ДЦП и четыре врожденных порока сердца.