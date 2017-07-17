Алена Водонаева была беременна от погибшего на СВО Короткова: "Назло ему я вышла замуж"

Бывшая участница "Дома-2" потеряла друга. Антон Коротков погиб в Курской области, он награжден Орденом Мужества. Бывшего возлюбленного Водонаевой похоронили 5 февраля, но Алена узнала об этом лишь накануне. Антону было 36 лет.

Антон Коротков был завсегдатаем страниц желтых газет в 2015 году. Татуировщик смог покорить сердце звезды реалити. Алена была на 6 лет его старше, но бурному роману это совершенно не мешало.

"Я забеременела в июне 2015-го. Мы оба были счастливы от этой новости. Внематочная беременность, Лапино, мне удалили единственную трубу, я больше никогда не смогу иметь детей", — поделилась трагическим воспоминанием Водонаева.

Пережив потерю ребенка, Антон сделал Алене предложение. Свадьба так и не состоялась, но звезда реалити признается, что кольцо она хранит до сих пор. "Мы долго были в статусе жениха и невесты, просто помолвлены, так как решили, что лучше всего будет пожениться в красивую дату — 17.07.2017", — рассказала Водонаева.

В 2016 году влюбленные окончательно разорвали отношения. Сейчас Водонаева об этом не вспоминает, но в Сети остались заметки о причине расставания. Алена упрекала Антона в том, что он ничего не делает, ни к чему не стремится, просто сидит у нее на шее.

"Мы часто ссорились, ревновали друг друга, вечно что-то выясняли. <…> Мы тяжело расставались, любя друг друга. Не общались, я назло ему вышла замуж. Чтобы посмотрел, что у меня в 17 году свадьба-то состоялась", — призналась Водонаева.

Позже бывшие возлюбленные смогли помириться и стать друзьями. Хоть Водонаева и развелась со вторым мужем, любовь к Короткову к кому моменту совсем утихла. "Мы с Антоном иногда переписывались и были на связи в добрых отношениях. Несколько раз встречались", — написала выпускница "Дома-2" в своем Telegram-канале.