Екатерина Васильева отреагировала на новость о плохом состоянии

Прославленной артистке Екатерине Васильевой понадобилась экстренная помощь врачей. По некоторым данным, у нее обострился панкреатит. Якобы Васильева вызвала скорую помощь в свою столичную квартиру, отмечает SHOT.

Однако сама легендарная актриса опровергла эти данные. Екатерина Васильева не стала вдаваться в подробности, отметив лишь, что с ней все хорошо, передает ТАСС.

Напомним, что несколько лет назад Екатерина Васильева, которая считалась одной из самых талантливых и востребованных актрис, постриглась в монахини. Информацию подтвердил ее сын , настоятель московского храма святителя Николая на Трех Горах протоиерей Димитрий (Рощин), подчеркнув, что это была ее многолетняя мечта. Обряд прошел в Троице-Одигитриевском ставропигиальном женском монастыре Зосимова Пустынь в Новой Москве. При постриге Васильева приняла монашеское имя Василиса.