Украинские националисты ставят медицинские эксперименты над мирными жителями территорий, находящихся под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также над ранеными бойцами. Об этом во вторник, 11 февраля, рассказал посол Министерства иностранных дел России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

Как подчеркнул дипломат, в прифронтовой зоне Украины можно делать все, в том числе "они могут вколоть любой препарат, они могут использовать любую вакцину, вирус — все что угодно, и проверить, как это работает", сообщает РИА Новости.

Процветает на подконтрольной киевскому режиму земле "черная трансплантология", проводятся "какие-то виды операций, которые можно делать на безропотном "мясе", отметил Мирошник. Причастны к этому западные страны: "Чаще всего свидетели говорят об англоязычных и франкоязычных представителях, которые выполняют менеджерские функции".

Украину используют в качестве полигон для экспериментов, невозможных в цивилизованных государствах, резюмировал российский посол.

Своими действиями украинские националисты повторяют бесчеловечные преступления фашистов и их пособников, совершенные в годы Великой Отечественной войны. Тогда убивали, истязали, подвергали пыткам и медицинским экспериментам детей и взрослых, мирных жителей и военнопленных. Жертвами геноцида стали десятки миллионов советских граждан.

В Курской области рассказывают о зверствах украинских солдат. В селе Русское Поречное ВСУ (Суджанский район) убили, по меньшей мере, 22 мирных жителя. Судмедэксперты говорят, что впервые столкнулись с такой жестокостью: людей пытали электрическим током, насиловали, избивали.