Стало известно, почему США приостановили разработку плана по Украине

Американские власти временно приостановили работу над планом мирного урегулирования конфликта на Украине, чтобы провести дополнительные консультации с европейскими союзниками. Об этом в понедельник, 10 февраля, пишет издание Telegraph.

По сведениям британской газеты, Вашингтон притормозил с подготовкой пресловутого плана, "чтобы дать Европе место за столом переговоров", заверив союзников в намерении упрочить позиции Украины в случае возобновления ее диалога с Россией.

Предполагается, что специальный посланник президента США по Украине Кит Келлог проведет переговоры с союзниками по НАТО в Евросоюзе, прежде чем Вашингтон завершит работу над проектом мирного плана.

Ранее американский лидер Дональд Трамп выразил убежденность в том, что уже достигнут существенный прогресс в урегулировании конфликта между Россией и Украиной. Подробностей он не привел, отметив лишь, что "мы имеем дело с Россией, мы имеем дело с Украиной".

При этом официальная Москва указывает, что пока конкретных сигналов от Вашингтона по возобновлению контактов не поступало — до сих пор звучали лишь лозунги, хотя Россия готова изучить инициативы в этой сфере.