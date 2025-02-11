В России подешевели подержанные автомобили

Подержанные автомобили стали дешевле. Машину возрастом до 15 лет теперь можно купить в среднем за 2 миллиона рублей. Это на 12% ниже, чем в прошлом году.

При этом желающих продать свою машину стало больше. "Относительно декабря количество объявлений сократилось лишь на 2%, а по сравнению с январем 2024 года объем предложения увеличился на 52%", — сообщили в "Авто.ру".

Самые дешевые подержанные машины — в Тульской области, там цены снизились на 9,3%. Следом идут Владимирская и Калининградская области (-5,8% и -4,6% соответственно).

Отмечается, что больше всего потеряли в цене Chery Tiggo 4 Pro — минус 5%,Renault Logan-4, 6% и Geely Emgrand EC7 -4,5%, пишет РИА Новости.