Новости СВО: появились подробности освобождения Дружбы в ДНР

Координаты целей получены от операторов разведывательных беспилотников. Удар по позициям ВСУ в курском приграничье наносят расчеты РСЗО град группировки "Север". Недавняя попытка контрнаступления националистов была сорвана в том числе и усилиями реактивной артиллерии.

Эффективен "Град" и на других направлениях, если требуется накрыть большие площади на стороне противника на расстоянии до 40 километров. Артиллеристы говорят: их преимущество также в оперативности, разворачиваются к бою быстро, и враг не знает, откуда будет нанесен удар.

Активно работала артиллерия и при подготовке штурма поселка Дружба в ДНР. Кадры боевой работы обнародовало Минобороны. Работали на этом направлении военнослужащие 109-го отдельного стрелкового полка 51-й общевойсковой армии группировки "Центр".

"Самое сложное - зайти. Непосредственный контакт - до него еще нужно дойти. Сначала пройти стену дронов и только потом вступить в контакт. В первую очередь помогает, с кем идешь. Друг друга поддерживаем и так движемся дальше. Первоначально заходили группами по три-пять человек, а потом - двойками-тройками. Большими группами невозможно, потому что сразу замечается дронами и невозможно работать", - говорит командир отделения.

При взятии Дзержинска поселок Дружба имел для наших войск важное значение. Его освобождение позволило наступающим подразделениям обезопасить себя от фланговых атак противника.