Зрители ТВЦ собирают средства на лечение 10-летнего Тихона Кима из Уфы

"ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!". Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни также доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Телеканал "ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita начинают сбор средств на лечение 10-летнего Тихона Кима из Уфы. У мальчика тяжелый диагноз - миелодисплатический синдром, который в любой момент может перейти в лейкоз. Тихону уже провели срочную трансплантацию костного мозга. Но начались серьезные осложнения, угрожающие жизни ребенка. И сейчас необходима специальная сопроводительная терапия дорогими препаратами. Их стоимость - почти два миллиона рублей. У папы, который воспитывает сына один, таких денег нет.

Помочь может каждый - достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счета вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

К поварскому делу 10-летний Тихон подходит основательно. Капелька масла, три яйца. Жаль, не нашлось соли. Яичница - для папы. Мальчик тоже хотел бы попробовать, но, увы, запрещено.

Тихон болеет сколько себя помнит. Беда случилась, когда мальчику было два года.

"У него организм перестал вырабатывать гемоглобин. Чтобы поддерживать его уровень, мы каждый месяц ложились в больницу на переливание чужой крови", - говорит папа.

Обследования показали опасные мутации в стволовых клетках костного мозга.

"На этом фоне развилось заболевание - миелодисплатический синдром. То есть нормально костный мозг не функционирует, и потенциально заболевание может перетечь в лейкоз - в злокачественную форму", - объяснил Глеб Дербышев, врач-детский онколог НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р.М.Горбачевой.

Поэтому этот диагноз называют "дремлющим лейкозом". Показатели крови у Тихона стали падать до критических значений. Из-за частых переливаний началось поражение внутренних органов. Особенно страдали сердце и печень. Мальчику провели срочную трансплантацию костного мозга.

"Тихон пересадку перенес хорошо, и здесь немалую роль сыграл его настрой. Он всегда позитивный. И даже если ему плохо, он говорит: "Все хорошо", - продолжает врач.

Плохо мальчику было много раз, рядом был только папа. Когда он переживал из-за выпадения волос во время курса химиотерапии, Рустэм, чтобы поддержать сына, тоже побрился налысо. Уже три года они живут только вдвоем.

Самый сложный период начался после трансплантации - появились инфекционные осложнения, развился гемофагоцитарный синдром, связанный с частичным отторжением и разрушением донорского костного мозга. Когда Тихон с папой шли на лечение, мальчик потерял сознание, а пришел в себя только через несколько часов в реанимации.

Чтобы не допустить отторжение трансплантата и опасных последствий, которые могут стоить мальчику жизни, срочно требуется курс специальных препаратов. Чтобы их купить, нужно почти два миллиона рублей. Отца, который воспитывает сына один, такая огромная сумма приводит в отчаяние.

"Я верю, что добрых людей больше. Я обращаюсь к ним - пожалуйста, кто чем может, пожалуйста, помогите. Чтобы закончить курс лечения моего дорогого сыночка Тихона", - просит папа.

Если провести лечение вовремя и не опоздать, у Тихона есть шанс выздороветь полностью. И исполнить свою мечту - стать поваром. А еще - увидеть свою семью, по которой он очень скучает. Но старается быть сильным.

Сделать доброе дело просто - достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счета вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Мы благодарим каждого за поддержку и любую помощь тем, кто так сильно хочет жить.

РЕКВИЗИТЫ

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709, КПП: 784101001

Р/счет: 40703810638040005611

Банк получателя платежа: ПАО Сбербанк г. Москва

БИК: 044525225

К/счет: 30101810400000000225

Назначение платежа: помощь на лечение Тихона Кима, программа 2226