Специалисты ведут работы по утилизации танкера "Волгонефть"

Скрежет металла и грохот техники - танкер "Волгонефть-239" разбирают на части. Корпус режут с помощью электрогазосварки, затем экскаватор срывает куски обшивки и перегородки. Слишком крупные части распиливают на площадке рядом с судном. Затем фрагменты кормы с помощью грейфера грузят в контейнер и отправляют на металлолом. С начала демонтажных работ уже вывезли 86 тонн.

Работать приходится в сложных погодных условиях: температура около нуля, зимние штормы и пронизывающий ветер. Но, несмотря на трудности, утилизация танкера "Волгонефть-239" идет с опережением графика.

"За неделю мы сняли всю надстройку, полностью все три этажа. Сейчас мы демонтировали половину палубы моторного отсека, сняли румпельную", - рассказал директор компании по разработке, проектированию, строительству и эксплуатации инновационного оборудования для обезвреживания отходов Дмитрий Кириенко.

Специалисты начали демонтаж двигателей. Впереди самая сложная фаза - разделка нижней части судна. Чтобы разрезать корпус в этом месте, его с помощью спецтехники будут подтягивать на берег, постепенно отделяя фрагменты.

Рядом с танкером дежурят специалисты Морспасслужбы и пожарный расчет, которые обеспечивают безопасность работ. Полностью демонтаж планируют завершить до конца марта.

На побережье продолжается деликатная уборка пляжей. Пока холодно, мазут - словно пластилин, его легко отделить от песка с помощью просеивания. В работе помогает смекалка и инженерные хитрости.

В селе Витязево собирают новый плот для подъема и транспортировки мешков с мазутом со дна моря. Это уже третий плот. Конструкция более устойчивая, грузоподъёмность увеличена до 40 мешков с нефтепродуктами.

"На плот будет установлена электрическая лебедка, так будет проще поднимать мешки с мазутом со дна и транспортировать на берег для утилизации. Этот плот будет полностью металлический, он будет защищен от каких-либо повреждений", - сообщил Андрей Лязин, начальник водолазной службы специального отряда главного управления МЧС России по Республике Крым.

Волонтеры, сменяя друг друга, продолжают прибывать в Краснодарский край со всех уголков страны. Говорят, самое сложное уже позади. Осталось пережить сезон штормов. Часть мазута еще может выкинуть на берег, но, конечно, уже не в таких объемах. Добровольцы уверены, что вернутся на эти пляжи летом. Уже отдыхать.