Россияне ждут доллар по 114 рублей: "Надежд не испытывают"

Доллар через три месяца будет стоить 109 рублей. Такой прогноз дали россияне, следует из опроса ВЦИОМ.

По мнению опрошенных, весной курс перешагнет отметку в 100 долларов, а к маю средняя стоимость американской валюты достигнет 109 рублей. Через год, то есть зимой 2026 года, доллар вовсе вырастет до 114 рублей.

Официальный курс доллара к рублю, установленный Банком России на вторник – 96,78 рубля.

Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 25 января 2025 года среди 1,6 тысяч россиян старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Директор по стратегическому развитию ВЦИОМ Степан Львов обратил внимание, что в прежние, даже в кризисные годы, россияне более оптимистично смотрели в будущее и долгосрочные прогнозы иногда были лучше краткосрочных.

"Сегодня таких надежд на восстановление и даже стабилизацию позиций рубля в обозримой перспективе россияне не испытывают", - сказал он агентству ПРАЙМ.

Такой подход к прогнозированию курса доллара эксперт назвал "защитным пессимизмом".