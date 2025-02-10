Рак вернулся? Народ переживает за Кейт Миддлтон после отказа Уильяма идти на BAFTA

Принц Уильям и Кейт Миддлтон пропустят церемонию награждения кинопремии BAFTA. Об этом объявил Кенсингтонский дворец.

Эта новость взволновала британцев. Уильям с 2010 года является президентом BAFTA и не пропускал выход на красную дорожку без очень уважительной причины. Даже в 2024 году, когда Кейт проходила курс лечения от рака, принц пришел на премию.

"Неужели рак Кэтрин вернулся? Они бы не стали просто так отказываться от BAFTA"; "Надеюсь, с принцессой все хорошо, но новость тревожная"; "Они должны объяснить, в чем причина, иначе мы сойдем с ума от ужасных догадок", — обсуждают в Сети.

Успокоить встревоженных британцев поспешила королевский обозреватель Times Кейт Мэнси. По ее данным, с Миддлтон все в порядке, принц и принцесса Уэльские пропустят мероприятие, потому что решили провести время со своими детьми.

"BAFTA выпадает на первые выходные полусеместровых школьных каникул. Уильям сосредоточит свои усилия на освещении молодых талантов кино вместо того, чтобы идти на церемонию", — написал Мэнси в соцсети.

Отметим, что принц и принцесса Уэльские воспитывают троих детей: 11-летнего Джорджа, 9-летнюю Шарлотту и 6-летнего Луи. Прошлый год для королевской семьи выдался очень непростым из-за болезни Кейт, но она смогла победить рак. Теперь супруги сосредоточены на детях, проводя с наследниками как можно больше времени, пишет NYPost.