Россиянка отдала телефонным мошенникам почти полмиллиарда рублей

Телефонные мошенники украли о жительницы Самары 421 млн рублей. Благодаря действиям правоохранителей одного из аферистов удалось поймать.

Мошенники использовали распространенную схему. Как рассказала представитель МВД России Ирина Волк, аферисты под видом сотрудников правоохранительных органов позвонили россиянке и сообщили о попытках перевести средства с ее банковского счета для финансирования ВСУ. Злоумышленники убедили женщину перевести деньги на "безопасный счет", чтобы "сохранить" их. Потерпевшая в течение нескольких дней обналичивала деньги в банке и передавала их курьерам.

Неладное заподозрил сотрудник финансового учреждения. Он понял, что женщина общается с преступниками, и обратился в полицию.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий был задержан 22-летний житель Саратова. Ранее он был судим за вымогательство. Правоохранители выяснили, что преступник арендовал дом в Самаре, в котором размещались его сообщники, а также хранились похищенные деньги.

Обыски также прошли в квартирах других подозреваемых в различных регионах страны. Трое мошенников задержаны, четвертого ищут, сообщили в МВД.