Как живет в США покинувший Россию актер Андрей Бурковский

Андрей Бурковский, который несколько лет назад покинул Россию и теперь живет в США, продал свою огромную квартиру в Москве. Говорят, артист после долгих, но настойчивых попыток, наконец избавился от четырехкомнатного жилья у метро "Аэропорт". Покупателям квартира площадью 130 "квадратов" обошлась примерно в 80 миллионов рублей, сообщает SHOT.

Меж тем в Америке Андрей Бурковский, в отличие от многих соотечественников, не сидит без дела. Актер продает курсы по "системе Станиславского". На курсах, которые проходят в студии на Манхэттене, артист в том числе рассказывает про МХТ им. А.П. Чехова, где проработал 15 лет. Обучение длится два месяца. За 16 занятий Бурковский просит две тысячи долларов, в самой группе должно быть до 16 участников. В среднем, если наберется максимальное число учеников, артист может заработать более 1,5 миллиона рублей.

Впрочем, одними курсами деятельность Бурковского не ограничивается. Еще артист играет в местных театрах. Так, в конце января актер сыграл в постановке "Наш класс" в Бруклинской музыкальной академии. Спектакль шел на английском языке.

О России актер не забывает. Андрей охотно снимается на Родине, если его устраивает гонорар.