Украинские власти должны гарантировать своим зарубежным спонсорам безопасность вложенных средств, поскольку вся Украина "может стать Россией в какой-то день". С таким предупреждением выступил в понедельник, 10 февраля, президент США Дональд Трамп.

Как заявил политик в интервью Fox News, на Украине "огромной ценности земля в смысле запасов редкоземельных металлов, нефти и газа, других вещей". При этом Соединенные Штаты, выделившие, по оценке Трампа, Украине не менее 300 миллиардов долларов, желают, "чтобы наши деньги были в безопасности".

Президент США подчеркнул, что "мы тратим сотни и сотни миллиардов долларов" на поддержку киевского режима, тогда как "они могут стать Россией когда-нибудь", хотя "могут не стать Россией". В любом случае, Вашингтон настаивает на компенсации вложенных в Украину средств: "Я хочу их назад, <…> иначе мы глупцы".

Ранее помощник президента России Николай Патрушев не исключил, что к концу 2025 года Украина прекратит свое существование как государство. Он также подчеркнул, что Россия ни при каких обстоятельствах не отдаст свои новые территории и добьется решения задач и целей специальной военной операции.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявлял, что Украина как государство исчезнет с карты мира. Это произойдет либо путем медленного распада, либо же моментального коллапса с одновременной аннигиляцией всех признаков государственности, а после этого возможны три сценария, рассказал политик.