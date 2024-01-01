Кремлю не понравились новые правила сверхурочной работы

Государственно-правовое управление президента России дало отрицательный отзыв на предложенные Министерством экономического развития поправки в Трудовой кодекс, касающиеся сверхурочной работы.

Как отмечают собеседники РБК, Кремлю не понравились поправки с точки зрения социальной защиты граждан, а какие-то из них профильное управление "развернуло в противоположном направлении".

Источники рассказали, что позиция Кремля во многом совпала с мнением профсоюзов — они требовали, чтобы нормы по увеличенным переработкам были предметом отраслевого регулирования и отраслевых соглашений, а не меняли положения Трудового кодекса для работников всех сфер.

Работа над законопроектом продолжится "в установленном порядке" с учетом замечаний, заверили в Министерстве экономического развития России.

С 1 сентября 2024 года в России вступили в силу поправки, согласно которым сверхурочные работы оплачиваются, исходя из полной зарплаты с различными премиями и надбавками. Прежде учитывался только оклад.

Тем временем депутат Государственной думы Сардана Авксентьева предположила, что россиянки охотнее начнут рожать, если будут меньше работать. В связи с этим она предложила ввести четырехдневную рабочую неделю, предварительно изучив экономическую состоятельность такого шага.