69-летняя москвичка заплатила 5 млн рублей за убийство мужа

В столице пенсионерка решила нанять киллера и избавиться от мужа, чтобы не делить с ним имущество. Супруги планировали развестись.

Как установили следователи, в конце декабря москвичка обратилась к частному детективу и попросила собрать досье на ее мужа. Но когда сыщик встретился с клиенткой лично, выяснилось, что женщина задумала избавиться от супруга. Она сама рассказала, что находится в процессе развода и подыскивает того, кто за деньги согласится убить ее мужа.

Детектив подыграл пенсионерке, но сам тут же обратился в полицию. После этого сыщик делал то, что говорили ему правоохранители. Мужчина встретился с клиенткой, еще раз обговорил условия сделки. Женщина хотела, чтобы ее мужа отравили, и за это она пообещала пять миллионов рублей. Заказчица перевела миллион в качестве аванса, после чего детектив начал подготовку к "убийству".

"Он сообщал ей ложную информацию о приготовлении к совершению убийства, а именно об изготовлении ядовитого вещества", — говорится в Telegram-канале столичного главка Следственного комитета России.

10 февраля сыщик отчитался, что заказ выполнен. "Киллер" прислал пенсионерки фото ее "скончавшегося" мужа. Женщина перевела оставшиеся деньги детективу, после чего ее задержали. Теперь пенсионерке грозит срок за приготовление к убийству по найму.