Собянин поздравил московских школьников с победами в первенстве России по шахматам

Московские школьники победили в первенстве России по шахматам. Как рассказал в социальной сети мэр столицы Сергей Собянин, в копилке сборной города 12 золотых, 7 серебряных и 6 бронзовых медалей.

Блестящие результаты показали воспитанники детско-юношеской спортивной школы имени Ботвинника Московского дворца пионеров. Они стали чемпионами в своих возрастных категориях.

Так, 14-летний Николай Васильков одержал восемь побед подряд в классических шахматах. Обошел 57 соперников и уже за тур до финиша стал для них недосягаемым.

Ранее Собянин подвел итоги работы проекта "Город заданий". За три года работы сервиса горожане выполнили уже 2,6 миллиона заданий.