Против замглавы Мытищ возбудили уголовное дело

Уголовное дело возбуждено в отношении заместителя главы администрации городского округа Мытищи (Московская область) по статье о халатности. Об этом во вторник, 11 февраля, рассказали в пресс-службе регионального главка Следственного комитета России.

В ведомстве пояснили, что в отношении одной из жительниц Мытищ расследуется дело о мошенничестве с целью получения жилищного сертификата. Правоохранители обнаружили грубые нарушения, допущенные сотрудниками городской администрации.

В результате было решено возбудить против замглавы администрации Мытищ уголовное дело о халатности, поскольку именно возглавляемые им комиссии принимали решения о признании малоимущей семьи подозреваемой в мошенничестве и о выдаче ей жилищного сертификата. В действительности права на него у женщины не было, сообщает РИА Новости.

Ранее под следствие за взяточничество угодил бывший исполняющий обязанности заместителя главы Севастополя Евгений Горлов. Увольняя своего зама, губернатор Севастополя Михаил Развожаев выразил сожаление в связи с тем, что "есть те, кто до сих пор не понял, что за любое проявление коррупции на любом уровне последует наказание".