Никакого соглашения по урегулированию конфликта на Украине без участия Европы быть не может. Такое мнение высказала во вторник, 11 февраля, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

Глава евродипломатии заявила в интервью газете Corriere della Sera, что "эта война идет в Европе, касается Украины, но и Европы, и чтобы достигнуть настоящего мира, участие Европы необходимо".

Политик также подчеркнула, что Европа тратит огромные средства на Украину не в качестве благотворительности, а потому, что "мы таким образом инвестируем в собственную безопасность".

Источники ранее заявили, что американские власти временно приостановили работу над планом мирного урегулирования конфликта на Украине, чтобы провести дополнительные консультации с европейскими союзниками. Позицию Брюсселя обещают учесть.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул, что завершение пресловутого украинского конфликта возможно только при полном и необратимом устранении его первопричин — это, прежде всего, угроза безопасности России через расширение НАТО на Восток.