Брюссель назвал условие принятия соглашения по Украине

Никакого соглашения по урегулированию конфликта на Украине без участия Европы быть не может. Такое мнение высказала во вторник, 11 февраля, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

Глава евродипломатии заявила в интервью газете Corriere della Sera, что "эта война идет в Европе, касается Украины, но и Европы, и чтобы достигнуть настоящего мира, участие Европы необходимо".

Политик также подчеркнула, что Европа тратит огромные средства на Украину не в качестве благотворительности, а потому, что "мы таким образом инвестируем в собственную безопасность".

Источники ранее заявили, что американские власти временно приостановили работу над планом мирного урегулирования конфликта на Украине, чтобы провести дополнительные консультации с европейскими союзниками. Позицию Брюсселя обещают учесть.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул, что завершение пресловутого украинского конфликта возможно только при полном и необратимом устранении его первопричин — это, прежде всего, угроза безопасности России через расширение НАТО на Восток.