Анфису Чехову избил возлюбленный: сломан нос, порвана барабанная перепонка

Анфиса Чехова стала новой гостьей шоу именитого психолога Марка Бартона, в рамках которого откровенно рассказала, как ее избил любимый мужчина. Популярная ведущая не стала называть его имени, но сообщила, что они вместе работали на телевидении.

Это случилось в тот момент, когда она лишилась заработка, потеряв работу. Вместо поддержки Чехова получила агрессию и рукоприкладство.

"Когда я перестала быть значимой фигурой, он стал меня унижать. Я в тот момент осталась без работы, без накоплений и без мужчины, который обещал обо мне заботиться", - констатировала ведущая.

Анфиса отправилась к психологу, чтобы он дал ей совет и пожалел, но вместо этого получила совершенно другую реакцию. Такого она не ожидала.

"Психолог на первой же сессии объяснила, что это мой выбор и вся ответственность лежит на мне. Я ушла от нее в депрессии. Думала: как же так, я же пришла сюда, чтобы меня хоть кто-то пожалел", - сообщила Анфиса.

Еще больший удар она получила в травмпункте, куда пришла снять побои.

"Меня жутко буллили женщины, к которым я пришла с порванной барабанной перепонкой, со сломанным носом. "Ты изменила ему? Что сделала-то?" - спрашивали меня в травмпункте", - вспомнила ведущая.

Тем не менее, Чехова начала ходить на терапию и работать над собой, а с возлюбленным-тираном рассталась.