Русской крови нет: Газманов раскрыл свою национальность

73-летний музыкант не скрывает свое происхождение, хоть и шутит, что он по национальности "музыкант". В одном из интервью Олег Михайлович признался, что у него нет ни капли русской крови.

"У меня отец — белорус, а мама — еврейка. Причем они родились недалеко друг от друга в Беларуси. Но познакомились уже в другом месте", — сообщил народный артист России в шоу "Загугли звезду".

При этом Газманов говорит, что ощущает себя русским, ведь он родился в Калининградской области. Певец отметил, что любит Россию и ее народ, среди которого, по его мнению, хороших людей больше.

Ответил Олег Михайлович и на еще один вопрос, который очень волновал его поклонников. Уже давно поговаривают, что исполнитель хита "Есаул" якобы является родственником Ефима Шифрина.

"Я не проводил исследования. Но все то, что пишут, — это, конечно, смешно. Конспирология какая-то. Если это так, то я ничего против не имею. Я просто знаю своих родственников. И маминых, и в меньшей степени по отцу", — признался Олег Михайлович.

При этом Газманов признал внешнее сходство с Шифриным и отметил, что очень сильно уважает юмориста, всегда здоровается с ним на мероприятиях и желает Ефиму Залмановичу добра.