Сергей Собянин: В Мневниковской пойме появится 17 км новых дорог

Строительство путепровода через основной ход СЗХ в сторону Рублевского шоссе планируется закончить в 2026 году. Таким образом откроется выезд из жилых и общественных кварталов Мневниковской поймы на основной ход Северо-Западной хорды.

Вообще Мневниковская пойма — один из крупнейших центров развития. Здесь планируется возведение около трех миллионов квадратных метров недвижимости, создание большого спортивного кластера и масштабной транспортной инфраструктуры. В ближайшее время начнется реконструкция набережных Москвы-реки протяженностью порядка 7 км. Кроме того, на территории поймы появится 17 км новых дорог, сообщил Сергей Собянин в своем официальном телеграм-канале.

Ранее в Мневниковской пойме открылся новый ледовый дворец. Здесь можно и тренироваться, и проводить самые разные мероприятия. В новом спортивном комплексе - две ледовые арены: тренировочная и основная, рассчитанная на две тысячи зрителей. Можно проводить соревнования по фигурному катанию и хоккею. Современные технологии позволили создать температурный режим, комфортный и для спортсменов, и для зрителей. Также для спортсменов оборудован еще и универсальный спортивный зал, и комната релаксации.

Кроме того, в Мневниковской пойме возведут теннисный центр с 11 кортами.