Москалькова допустила открытие гумкоридора для жителей Курской области

Есть надежда на решение вопроса с открытием гуманитарного коридора для выхода мирных жителей с той территории Курской области, которую заняли Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом во вторник, 11 февраля, рассказала уполномоченный при президенте России по правам человека Татьяна Москалькова.

Как пояснила омбудсмен, Россия "самым плотным образом" работает с Украиной и Красным крестом над вопросом открытия гуманитарного коридора для жителей Курской области — он может быть решен положительно. Какие-либо сроки или иные подробности Москалькова не раскрыла, сообщает РИА Новости.

5 февраля президент России Владимир Путин обсудил ситуацию в Курской области с временно исполняющим обязанности главы региона Александром Хинштейном. Российский лидер подчеркнул, что нужно постоянно находиться в непрерывном диалоге с жителями, чтобы оперативно решать насущные вопросы. Путин анонсировал дополнительные решения с тем, чтобы помочь населению Курской области.

При этом в Курской области рассказывают о зверствах украинских солдат. В селе Русское Поречное ВСУ (Суджанский район) убили, по меньшей мере, 22 мирных жителя. Судмедэксперты говорят, что впервые столкнулись с такой жестокостью: людей пытали электрическим током, насиловали, избивали.