Зачатые после смерти отцов дети будут получать пенсию

Дети, рожденные в результате ЭКО, но от умершего до процедуры отца, имеют право получать пенсию по потере кормильца. К такому решению пришел Конституционный суд.

Правда, есть ряд оговорок. Выплата положена только в том случае, если мужчина был признан отцом в судебном порядке или был супругом матери, высказал намерение завести ребенка при помощи искусственного оплодотворения и был застрахован.

Постановлением суда не оговорены сроки, в течение которых после смерти отца должно быть произведено зачатие. "Мы исходим из разумных сроков. Но каких-то оговорок по предельным срокам нет", — пояснил руководитель секретариата КС Евгений Тарибо.

Ранее в Конституционный суд обратилась петербурженка, детям-близнецам которой было отказано в пенсии по потере кормильца. Малыши появились на свет в результате ЭКО спустя почти два года после смерти отца. Пара хотела детей и биоматериал был получен еще при жизни мужчины.

Суды общей юрисдикции считали, что близнецы не могли находиться на иждивении отца, ведь он умер задолго до их зачатия, а значит петербурженка, когда принимала решение о зачатии, не должна была учитывать доходы мужа. Однако Конституционный суд встал на сторону женщины, пишет "Интерфакс".