В ночь на 11 февраля ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования и ударными дронами, в результате которого поражены объекты газо-энергетического комплекса, обеспечивающие работу украинского ВПК, инфраструктура военных аэродромов, места хранения и подготовки к применению ударных беспилотных летательных аппаратов.

Успешно справляются со своими боевыми задачами воины групп "Север" и "Запад". Благодаря усилиям "Южной" группировки войск заняты более выгодные рубежи и позиции. А войска "Центра" освободили населенный пункт Ясеновое в ДНР, сообщается в официальном телеграм-канале Минобороны. В свою очередь, воины группировки "Восток" продолжают продвижение вглубь обороны противника. А группа "Днепр" нанесла поражение формированиям двух механизированных бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны.

Меж тем появились и подробности освобождения поселка Дружба в ДНР. Их рассказали штурмовики 109-го отдельного стрелкового полка группировки "Центр". Сначала с помощью беспилотников выявили огневые позиции противника, по которым отработала артиллерия и расчеты fpv-дронов. Затем передовые подразделения приступили к зачистке населенного пункта, выбивая радикалов из домов. Неоднократно рискуя своими жизнями, наши бойцы выводили из подвалов мирных граждан. Среди них были дети, больные и пожилые люди.