Песков ответил на сообщения о прилете в Москву посланника Трампа

Администрация президента России не располагает сведениями относительно возможного приезда в Москву одного из ближайших соратников американского лидера Дональда Трампа. Такое заявление сделал во вторник, 11 февраля, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретаря президента России попросили прокомментировать публикации ряда средств массовой информации о том, что самолет Стива Уиткоффа, которого называли специальным посланником президента США по Ближнему Востоку и по Украине, приземлился в российской столице.

Песков отметил, что у Кремля на этот счет никакой информации нет, контактов с Уиткоффом администрация президента России не планирует. При этом он напомнил, что контакты по линиям различных ведомств между Москвой и Вашингтоном интенсифицировались, хотя "в данном случае по украинскому урегулированию — ничего", сообщает "Интерфакс".

Ранее источники рассказали, что американские власти временно приостановили работу над планом мирного урегулирования конфликта на Украине, чтобы провести дополнительные консультации с европейскими союзниками. Брюссель объявил, что примет лишь тот план, который будет согласован с Европой.

При этом российский постпред при ООН Василий Небензя подчеркивал, что Россия выступает за мир, а не перемирие, причем мир возможен только при выполнении известных и неоднократно озвученных Москвой условий.