Кремль подтвердил готовность помочь урегулированию между Ереваном и Баку

Россия сохраняет готовность оказать помощь в мирном урегулировании между Арменией и Азербайджаном, но приветствует и самостоятельные шаги сторон. Такое заявление сделал во вторник, 11 февраля, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Российского политика попросили оценить заявление спикера армянского парламента Алена Симоняна о маловероятном участии Москвы в урегулировании разногласий между Баку и Ереваном.

Песков в ответ указал, что и Ереван, и Баку способны самостоятельно продолжать переговоры до финализации этого процесса, хотя Москва готова оказать содействие.

При этом мир и предсказуемость на Южном Кавказе важны для России — Москва хочет, чтобы этот регион превратился в "территорию благоденствия и сотрудничества", цитирует пресс-секретаря президента ТАСС.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее заявил, что мирный договор Еревана с Баку готов на 90%. Он уверял, что сейчас нет предпосылок для новой эскалации конфликта с Азербайджаном.

Однако вскоре после этого президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал Армению источником опасности в регионе, тогда как Баку не представляет для Еревана угрозы. Алиев отметил, что Армения "не должна действовать как географическая преграда между Турцией и Азербайджаном".