Уехал на золотые прииски, таксовал, не говорит об отце: как живет и чем занимается неизвестный сын Высоцкого

У Владимира Высоцкого осталось двое сыновей — Аркадий и Никита. Их артисту родила вторая жена Людмила Абрамова. Младший наследник Владимира Семеновича стал знаменитым актером и режиссером. Имя Никиты Высоцкого на слуху, он был сценаристом фильма "Высоцкий. Спасибо, что живой". Старший же сын легенды Театра на Таганке предпочел остаться в тени. Об Аркадии настолько мало информации, что далеко не все знают, что у Высоцкого два сына.

Первенец актера родился в 1962 году. Когда мальчишку было шесть лет, отец ушел к Марине Влади. А в 17 лет он потерял папу навсегда.

Аркадий рано обзавелся собственной семьей, ко второму курсу университета у него уже были жена и маленький ребенок. Денег на содержание семьи у студента не было, но он нашел выход и отправился работать на золотые прииски. Пристроить его в артель помог друг отца, который руководил разработками. Два года Аркадий провел на приисках. Зато неплохо заработал и смог дать достойную жизнь не только жене и уже двум детям, но и поступить во ВГИК на сценарий факультет.

К 1991-му году наследник Высоцкого успел развестись и снова жениться, завести третьего ребенка. Вот только его профессия не была востребована в стране. Аркадию пришлось отложить сценарии и пойти таксовать. Но были в его биографии и очень интересные проекты, например, Высоцкий-младший работал редактором в программах Владимира Познера и в музыкально-развлекательной редакции Центрального телевидения.

А потом он вернулся к искусству, стал преподавать в родном ВГИКе, написал более двадцати сценариев к фильмам и сериалам. И даже снялся в эпизодических ролях в собственных картинах. При этом Аркадий не любит публичности, у него даже нет блога в соцсетях.

Зато Высоцкий-младший может похвастаться большой семьей. В трех браках у Аркадия родилось пятеро детей и он уже нянчит восемь внуков. О знаменитом отце ни говорить публично, ни сминать кино он не хочет, мол, слишком плохо и мало его знал.