Собянин объявил об открытии новой ледовой арены "Фили" на западе Москвы

Стук клюшек, звук тренерского свистка, мелодия лезвий коньков, режущих свежезалитый лед. Для юных спортсменов это больше, чем каток. Это возможность заниматься спортом в своем районе, буквально возле дома. В Филевской пойме это первый подобный современный спорткомплекс.

Основная отличительная черта этого катка в том, что здесь площадка так называемого канадского размера. То есть она отличается от олимпийского формата тем, что расстояние от борта до борта намного меньше, детям удобнее заниматься. От этого игра становится более динамичной.

По утрам первые шаги на льду делают совсем юные хоккеисты. Многим еще нет и четырех лет. Кто-то сегодня пришел и вовсе впервые. Их сменяют фигуристы и ребята постарше. Вечерами лед арендуют любительские команды. Занятия здесь каждый час с утра до позднего вечера лишь с перерывом на подготовку льда.

Падения здесь – часть пути. Но главное - вставать и пробовать снова, в этом помогают тренеры. Их состав молодой, но опытный. Все педагоги в профессии не первый год.

Чтобы меньше шишек набивать на льду, в спорткомплексе обустроены несколько залов. Хореографический, в котором можно проводить занятия ОФП, и балетный. Когда фигуристы отправляются на лед, пространства с зеркалами занимает школа танцев, группы карате и даже капоэйры.

"В двухэтажном спорткомплексе на Филевском бульваре разместили ледовую арену, залы общей физической подготовки и хореографии, танцевальный зал. Организовали здесь занятия по фигурному катанию, хоккею, спортивной акробатике, художественной гимнастике и другим видам спорта. Первый современный спорткомплекс на территории микрорайона Филевская пойма построил инвестор", - сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Новый спорткомплекс – это часть программы "Мой район", разработанный по инициативе мэра. Цель проекта – создать комфортные условия для жизни во всех уголках столицы. Места для занятий спортом в Филевской пойме как раз и не хватало.

"Принципиальное отличие в том, что это многофункциональный комплекс. Здесь у нас есть три зала спортивных, лед высокого качества, последней технологии немецкой. И по локациям мы отличаемся очень сильно. Находимся в месте, где никогда не было никаких комплексов", - отметил Максим Михеев, инвестор, главный застройщик ледовой арены "Фили".

Посетители ледовой арены называют ее местом, которое изменило жизнь целого микрорайона. А юным спортсменам дало возможность свои маленькие детские мечты превратить в грандиозные победы.