Машина насмерть сбила лошадь в нескольких километрах от города Видное

Разбитое лобовое стекло, смятый капот и вылетевшие фары. О силе удара можно судить по повреждениям автомобиля. В момент столкновения за рулем иномарки находилась беременная женщина. Только чудом она не пострадала, по крайней мере, на месте ДТП медицинская помощь ей не потребовалась. А вот молодая лошадь, которую сбила машина, умерла в муках спустя полчаса после аварии. Очевидцы утверждают: вины водителя здесь нет, и подобный случай уже давно мог произойти в их деревне.

"Лошади постоянно, круглый год находятся без присмотра, ходят по дороге", - говорит местная жительница.

Кочующий табун жители деревни Картино видят регулярно не только на дорогах, но и в полях, и на своих участках. Принадлежат животные частной конюшне, которая уже давно расположилась на территории одного из СНТ. И люди вовсе не против соседства с лошадьми - возмущают условия, в которых их содержат.

По словам жителей, животные ищут пропитание везде где можно и возвращаются в конюшню лишь поздней ночью, самостоятельно, при этом денников хватает не на всех.

"Видно что животные неухоженные, больные, грязные. Уже люди занимались этим вопросом, нашелся фонд, который готов принять этих лошадей. Но дело в том, что они являются частной собственностью", - продолжают местные.

А еще, видимо, и неплохим бизнесом. Денники сдают в аренду частным коневладельцам, а на своих лошадях устраивают прогулки. Правда, их качеством довольны не все.

В свою очередь, работники конюшни уверяют, что за всеми лошадьми тщательно ухаживают, кормят и выгуливают под присмотром. Да, есть не совсем здоровые животные, но это старые кони, которых хотели усыпить, а здесь им дают дожить свою жизнь. Да, действительно было несколько случаев, когда животные сбегали, но тут уж местные жители сами виноваты.

Жаловались и в Минсельхоз, и в ветеринарные службы. Добились только того, что хозяевам конюшни были вынесены предупреждения и проведены профилактические беседы. Но вот теперь, после ночного ДТП, хозяевам конюшни может грозить реальная ответственность.

"Виновником будет являться собственник данного жеребенка, так как он отвечает за соответствующие действия. Он должен обеспечить безопасный выгул для данного жеребенка и не допустить его выхода на проезжую часть", - отметил автоюрист Петр Корбанов.

Правоохранительные органы пока изучают ситуацию. Возможно, она усугубится тем, что люди, приехавшие за погибшей лошадью, вели себя крайне агрессивно.