Против замглавы Мытищ завели дело за выдачу жилищного сертификата семье из Таджикистана

Эту семью в доме знают многие. В общем чате Тахмина Самадова всегда была очень активна.

"Ее ник сначала был "Мать пятерых детей", потом - "Мать шестерых детей". Сейчас - "Мать семерых детей". Это запомнилось, конечно, потому что редко так себя люди называют", - говорит соседка.

И как выяснилось - редко так поступают. Социальные сети в Мытищах загудели. Шоком для многих соседей стала история, как эта семья получила жилищный сертификат. Субсидию в размере 24 миллионов рублей. Им, похоже, без труда удалось убедить местную администрацию, что в однокомнатной квартире зарегистрированы и проживают аж 13 человек. Не только семья Тахмины, но и другие ее близкие родственники. А также в том, что люди они - малоимущие, живут только на детские пособия.

Следственный комитет сейчас как раз и занимается выяснением всех обстоятельств этого дела. В отношении замглавы администрации Мытищ возбуждено уголовное дело - он подозревается в халатности.

"Следствием установлено, что ответственными лицами администрации в установленном порядке не проверена достоверность представленных сведений о проживании 13 человек в однокомнатной квартире, а также о доходе семьи. Запросы в территориальный орган полиции по вопросам миграции и в налоговую инспекцию не направлялись. Вместе с тем при правильном расчете среднего дохода семьи право на получение жилищного сертификата было бы исключено", - сообщили в СК.

Все важные решения - и о признании семьи малоимущей, и о выдаче сертификата - принимались на комиссии, которую как раз и возглавлял заместитель главы администрации Мытищ. Сама же Тахмина общаться на телекамеру отказалась.

Расследование продолжится. Но уже известно, что в результате следствия решение о признании семьи малоимущей отменили, получение сертификата приостановили, воспользоваться им они еще не успели. А из списка нуждающихся в улучшении жилищных условий семью удалили.