Московская служба "Социального такси" получила новые автомобили

Московская служба "Социального такси" получила семь новых автомобилей.

Это отечественные автобусы малого класса. Они оборудованы всем необходимым для маломобильных граждан - гидроподъемниками, кнопкой вызова водителя, ремнями, удерживающими коляску, кондиционерами. Всего в автопарке сейчас 175 машин. Их можно вызвать, если надо поехать на учебу, работу, в медучреждение и даже за город. За восемь лет работы социальное такси перевезло уже два с половиной миллиона пассажиров.

"Сервис работает по индивидуальным заявкам - для этого необходимо зарегистрироваться на mos.ru и сделать заявку через мобильное приложение "Московский транспорт". Также на сайте Мосгортранс есть адрес электронной почты и телефон, по которому можно сделать заявку", - рассказал генеральный директор ГУП "Мосгортранс" Николай Асаул.