В национальном центре "Россия" состоялась презентация книги депутата Павла Крашенинникова

В национальном центре "Россия" состоялась презентация книги Павла Крашенинникова "На пути к Сверхдержаве. Государство и право во времена войны и мира".

Спикеры обсудили непростую политическую обстановку, а также - последовательность развития мировых событий и их связь друг с другом. Автор книги уточнил, что в своем произведении рассматривает не только период Великой Отечественной войны и подготовки к ней, но и последующее развитие Советского Союза. А также провёл параллели с историей становления современной России: