Форум "Технологии и безопасность" открылся в Москве

Промышленный и технологический суверенитет России как основа для опережающего развития. Этот и другие вопросы обсуждают на международном форуме "Технологии и безопасность".

Он открылся сегодня в Москве. Представители власти и крупных предприятий, бизнес-аналитики, разработчики программного обеспечения - обсуждают кибербезопасность и импортозамещение оборудования. А также перспективы и риски внедрения искусственного интеллекта в финансовом секторе, медицине и производстве.

Все это, отмечают организаторы, важно для повышения конкурентоспособности отечественных предприятий.