Путин сделал Ваенгу и Лель заслуженными артистками России

Певицы Катя Лель и Елена Ваенга удостоились званий заслуженной артистки Российской Федерации. Такой указ президента России Владимира Путина обнародован во вторник, 11 февраля.

Документ о награждении государственными наградами Российской Федерации различного достоинства опубликован на официальном портале правовой информации. В нем, в частности, говорится о посмертном присвоении звания Героя России вице-губернатору Приморья Сергею Ефремову. Он погиб в Курской области при выполнении боевой задачи.

В этом же указе говорится о присвоении званий почетного работника различных отраслей экономики, а также культуры. Звание заслуженного артиста России получили Елена Хрулева (Ваенга), Екатерина Лель, Анна Ишутина, Наталья Морозова, Юрий Постарнаков, Виталий Смолянец, Елена Ионина, Наталья Волгина.

Катя Лель пережила новый пик популярности, когда ее старый хит "Мой мармеладный" внезапно занял третье место в мировом чарте Viral 50 в Spotify. Несмотря на то, что песню узнали и полюбили во многих странах, певица отказалась покидать Россию, заявив, что она "безумный патриот" и гордится тем, что является россиянкой.