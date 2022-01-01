Любое явление происходит с вероятностью в 50% в — или да, или нет. Такое заявление сделал во вторник, 11 февраля, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя предположение президента США Дональда Трампа о возможности включения Украины в состав Российской Федерации.

Песков назвал очевидным фактом то, что значительная часть Украины не просто хочет стать Россией, но уже стала ею — это четыре новых российских региона, которые вошли в состав Федерации осенью 2022 года.

Пресс-секретарь российского лидера заявил, что "люди, которые, несмотря на множество опасностей, стояли в очередях и голосовали на референдуме за вступление в Российскую Федерацию — это во многом корреспондируется со словами президента Трампа", сообщает ТАСС.

Ранее помощник российского лидера Николай Патрушев подчеркнул, что Россия ни при каких обстоятельствах не отдаст свои новые территории, вошедшие в состав нашего государства по итогам волеизъявления граждан. Суверенитет России над этими территориями бесспорен и не обсуждается.

При этом глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что Москва готова обсуждать гарантии безопасности стране, которая сейчас называется Украина – или той ее части, которая пока еще не самоопределилась, в отличие от Крыма, Донбасса и Новороссии.