С начала года в России предотвратили 23 теракта

Спецслужбы и правоохранительные органы предотвратили с начала года в России 23 теракта, пресекли террористическую деятельность двух бандглаварей, 97 боевиков и более 100 их пособников. Об этом сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета по итогам заседания НАК, которое провел его председатель, директор ФСБ Александр Бортников ТАСС.

При этом он отметил, что украинские спецслужбы наращивают интенсивность терактов и диверсий против объектов ТЭК, транспорта и оборонно-промышленного комплекса России.

Ранее на территории нашей страны были задержаны четыре женщины, которые являются агентами спецслужб Украины. Они готовили теракты против высокопоставленных офицеров Минобороны. Задержания прошли в Севастополе, Воронеже и Ростове-на-Дону. Установлено, что женщин завербовали украинские спецслужбы. Они прошли спецподготовку на Украине для совершения диверсионно-террористических актов. Им грозит наказание до 30 лет лишения свободы.

Украина бравирует терактами и своими связями с боевиками, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.