Как украинские спецслужбы вербуют россиян, рассказали в НАК

Украина усиливает интенсивность диверсий против России. С начала года на территории нашей страны предотвращены 23 теракта. Главными целями киевского режима стали объекты транспортного и оборонно-промышленного комплексов, а также ТЭК. Кроме того, украинские спецслужбы пытаются вербовать граждан России.

При чем, как рассказали в информационном центре Национального антитеррористического комитета, для вербовки россиян Киев использует самые низкие приемы — телефонное мошенничество, угрозы и шантаж.

"В целях отражения террористических угроз приоритетное внимание уделяется усилению антитеррористической защищенности объектов. При этом учитывается приобретенный на местах положительный опыт реагирования на попытки совершения диверсий и терактов", — отметили в НАК.