Где и когда похоронят Олега Стриженова

Олег Стриженов скончался 9 февраля в одной из столичных больниц. Легенде советского кино было 95 лет.

Последний месяц своей жизни Олег Александрович провел под присмотром медиков. Он перенес инсульт в начале января и не смог оправиться. Семья до последнего скрывала не только тяжелое состояние Стриженова, но и место прощания с ним. До сих пор нет подтверждения, что народного артиста СССР похоронят на Новодевичьем кладбище.

Пресс-служба Союза кинематографистов России объявила, что отпевание Олега Александровича пройдет 12 февраля в 12:30 в храме Святителя Николая на Трех Горах, пишет ТАСС.

О гражданской панихиде и месте упокоения достоверной информации так и нет. Вероятно, семья Стриженова не желает привлекать лишнее внимание к траурной церемонии и надеется, что похороны пройдут в приватной обстановке.