Собянин: Еще в шести районах Москвы открылись модернизированные поликлиники

После реконструкции открылись здания поликлиник в Орехово-Борисове Южном, Хорошевском, Марьине, Якиманке, Южном Бутове и Южном Медведкове. Все соответствуют новому московскому стандарту, который делает медпомощь комфортнее и доступнее: в зданиях созданы просторные зоны ожидания, сделано современное удобное зонирование и установлено новейшее диагностическое оборудование, сообщил мэр Сергей Собянин в своем официальном телеграм-канале.

Ранее в Москве после реконструкции открылись поликлиники в районах Басманный, Новокосино и Раменки. В старых корпусах провели комплексную реконструкцию, а в Академическом построили новое здание.

Кстати, в столице прежде, чем начать стройку, макеты новых кварталов испытывают в лабораториях, имитируя реальные условия. Тонко настроенные датчики в моделях фиксируют все проблемы и иногда архитекторам даже приходится менять проект. Типовая застройка – в прошлом, каждый проект – индивидуален. Архитектура домов может различаться даже внутри одного квартала, продолжая традиции: Москва – город разных стилей.