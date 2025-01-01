Военные пенсионеры и их вдовы получат проиндексированные пенсии в марте

Доплата по индексированной пенсии военных на 9,5% за январь и февраль 2025 года поступит в марте. Об этом во вторник, 11 февраля, рассказала статс-секретарь — заместитель министра обороны России Анна Цивилева.

Как подчеркнула представитель оборонного ведомства, уже 1 марта военные пенсионеры получат эти выплаты, индексация пенсий коснется и вдов российских военнослужащих.

Денежные средства на реализацию законопроекта уже предусмотрены, в 2025 году потребуется дополнительно 22,63 миллиарда рублей, а учетом других федеральных органов исполнительной власти, которых тоже коснется этот закон, — 56,6 миллиарда, цитирует Цивилеву "Интерфакс".

Ранее глава правительства Михаил Мишустин сообщал, что военные пенсии россиян будут проиндексированы на 4,4%. До этого военные пенсии увеличивали в октябре прошлого года на 5,1%, но инфляция превысила прогнозные значения. В совокупности индексация составляет, таким образом, 9,5%.

Российский лидер Владимир Путин подчеркивал важность обеспечения социальной справедливости — в том числе в форме индексации социальных выплат по фактическому, а не формальному уровню инфляции. Необходимо, заявил президент, и дальше поддерживать стабильность государственных финансов, не забывая при этом о приоритетах федерального бюджета.