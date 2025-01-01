Подразделение армии США развернуто на эстонской военной базе вблизи границы Эстонии с Россией. Американские военные останутся там в ротационном режиме до сентября 2025 года.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на эстонские СМИ, пятый эскадрон седьмого кавалерийского полка армии США разместился на базе Reedo недалеко от города Выру.

Командир второй пехотной бригады ВС Эстонии подполковник Антти Вильясте заявил, что указанный эскадрон армии США является разведывательным. Он отметил, что подразделение будет принимать участие во всех пехотных учениях на базе.

Численность эскадрона не раскрывается, однако отмечается, что база Reedo способна вместить до 1 тысячи человек.

Ранее президент Латвии Эдгар Ринкевич, его коллега из Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявили, что европейские члены НАТО не могут противостоять России без участия США, "во многих случаях мы уже находимся на пределе наших возможностей".

Между тем в Соединенных Штатах продемонстрировали карту предполагаемого фронта Третьей мировой войны. Журнал Newsweek предположил, что Североатлантический альянс сможет оказать сопротивление России только в том случае, если сохранит "единство".