Центр реабилитации участников СВО появится в Калужской области

В Калужской области появится центр реабилитации участников СВО. Об этом доложил Владимиру Путину губернатор Владислав Шапша на рабочей встрече в Кремле.

Семьям бойцов оказывают помощь через фонд "Защитники отечества". На региональном уровне принято более 30 различных мер поддержки. Отдельно губернатор отметил, что удалось выйти на докризисный уровень промышленного производства, несмотря на санкции и уход иностранного бизнеса. В частности, наращивают выпуск новых марок машин. Успешно развивается фармацевтика. В регионе начали производить кристаллическую глюкозу - важный компонент лекарств - в объемах, которые закрывают потребности всей страны.

Путин: По поводу деревопереработки – что у вас там планируется?

Шапша: У нас на юге Калужской области инвестор иностранный вложил очень серьезные средства – за четыре года 75 миллиардов рублей. Уже четвертый завод мы открываем, глубокая переработка низкокачественной древесины.

Путин: Очень хорошо, потому что нужно поддержать тех, кто работает в этой сфере, имея в виду, что есть сложности на мировых рынках и с реализацией продукции. Поэтому нам, конечно, нужна переработка внутри страны, что, собственно говоря, отвечает нашим стратегическим целям.

Шапша: В ближайшее время планируем еще один завод открыть, и дальше в планах и пятый, и больше. В общем, кластер очень серьезный получается, остановки не должно быть здесь.