Кличко огласил сроки завершения конфликта на Украине: "Сложно назвать позитивными"

Мэр Киева Виталий Кличко назвал сроки окончания конфликта на Украине. Он убежден, что боевые действия прекратятся после достижения компромисса, и произойдет это весной.

"Мы можем моделировать завершение боевых действий, надеемся, через месяц-два. Непонятно, на каких условиях, но уверен, что это сложно назвать позитивными", — заявил Кличко.

Мэр Киева считает, что итог конфликта может быть очень болезненным для каждого украинца. Будут проведены выборы президента, и может начаться "борьба на уничтожение". Кличко опасается, беспорядков и "общественного противостояния".

Отметим, что Запад все чаще стал поднимать тему мирных переговоров. Партнеры устали финансировать Киев, а сама Украина фактически банкрот, пишет "Страна.ua".