Украина совместно с Западом готовится осуществить серию резонансных антироссийских провокаций. Такое заявление сделала во вторник, 11 февраля, Служба внешней разведки России (СВР).

Как уточнили в спецслужбе, при реализации этого плана противником предполагается подорвать минами российского производства иностранное судно в акватории Балтики, а ответственность возложить на Россию.

Киевский режим и его западные спонсоры рассчитывают, что реализация данного сценария подтолкнет НАТО к решительным шагам и заставит Североатлантический альянс закрыть России выход в Балтийское море.

Кроме того, предупредили в СВР, Главное управление разведки Министерства обороны Украины, взаимодействуя с европейскими спецслужбами, готовит атаки на представителей российской несистемной оппозиции, которые живут за рубежом, сообщает ТАСС.

В январе постпред России при ООН Василий Небензя рассказал, что британские спецслужбы готовят на Украине крупную кровавую провокацию, в которой намерены обвинить Россию. Об этом стало известно вскоре после подписания Киевом и Лондоном соглашения о столетнем партнерстве.

Не единожды киевский режим предпринимал попытки провокаций с химическим оружием, однако Запад закрывал на это глаза. МИД России указывал, что технический секретариат Организации по запрещению химического оружия вовлечен в махинации с сомнительным сбором вещественных доказательств, якобы свидетельствующих о применении российской стороной химоружия.