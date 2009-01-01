Замок Аллы Пугачевой в подмосковной деревне Грязь за миллиард рублей начали готовить к продаже. Сейчас специалисты отмывают его от назвали мха, который покрыл стены дома и забор. Вот только архитектор Вера Горлицына против такого решения. По ее словам, растение только придает замку колорит и повышает цену. Также, отмечает специалист, появления этого мха ждали более десяти лет. А сланцевые камни для такой зеленой живности пришлось везти из Германии, передает Mash.

Отметим, что сама Примадонна уже несколько лет как живет за границей. Вместе с молодым супругом и двумя детьми вскоре после начала СВО она отправилась сначала в Израиль, где живут родственники мужа, а потом была вынуждена перебраться на Кипр, где у нее есть элитная недвижимость.

При этом лето Алла Пугачева проводила в Юрмале. Там она почти каждый год снимает виллу на несколько месяцев. Говорят, Примадонне, у которой букет заболеваний, мягкий прибалтийский климат подходит больше, чем израильский или кипрский. При этом в Сети то и дело появляются слухи о скором возвращении Пугачевой в Россию. Однако раз за разом они не подтверждаются.