Володин призвал получавших деньги из-за рубежа покаяться на Красной площади

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин выступил с призывом в адрес политиков, правозащитников и общественников, которые получали финансирование из-за рубежа.

Как заявил спикер нижней палаты российского парламента, "те, кто получал деньги из-за рубежа, пускай публично признаются и покаются на Красной площади". Володин отметил, что "они сейчас уехали, релоканты, в надежде, что их USAID будет финансировать там, за рубежом", однако в конечном счете "сейчас будут сидеть голодные, холодные, в надежде, что им там опять что-то подадут".

Политик предложил запросить у Конгресса США списки людей на территории России, работу которых финансировало USAID, сообщает ТАСС.

Призыв Володина прозвучал на фоне ситуации с Агентством США по международному развитию (USAID). Вернувшись в Овальный кабинет, Дональд Трамп решил свернуть программы иностранной помощи в рамках этой организации. Бизнесмен и соратник президента США Илон Маск назвал агентство преступной организацией, которая "должна умереть".

Как подчеркнул постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, Москва давно говорила, что USAID поддерживает радикалов по всему миру, однако это списывали на "российскую пропаганду", а в итоге все оказалось правдой.