ПВО сбила несколько украинских дронов над Белгородской областью

Дежурные средства противовоздушной обороны сработали над Белгородской областью. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, сбито несколько воздушных целей.

По данным Гладкова, в результате налета беспилотников повреждена кровля в одном частном домовладении в селе Репное Белгородского района. Информации о других повреждениях и пострадавших на этот час не поступило. Все оперативные службы работают на местах.

Позже губернатор объявил в Telegram ракетную опасность на всей территории Белгородской области. Жителей призвали укрыться в подвалах. Оставаться в укрытиях рекомендуется до получения сигнала об отбое ракетной опасности.